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Смородская — о возвращении Карпина в «Ростов»: «Кто, если не он, сможет справиться с командой»

Смородская отреагировала на возвращение Карпина в «Ростов»
Мария Куцубеева
Корреспондент

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на возвращение Валерия Карпина на пост главного тренера «Ростова».
«Не ожидала его возвращения, но очень рада. Хоть «Ростов» станет приемлемо выглядеть. Кто, если не он, сейчас сможет справиться с командой и исправить положение в турнирной таблице. Думаю, он справиться с этой задачей. Во всяком случае, лучше многих справится. Карпин молодец!» — сказала Смородская «СЭ».
Ранее, 10 марта, Карпин продлил контракт со сборной России до конца 2022 года и возглавил «Ростов».
Карпин возглавляет главную команду страны с 23 июля 2021 года. В «Ростове» Карпин работал с 2017 по 2021 год. Изначально планировалось, что полгода он будет совмещать работу, но 2 августа тренер объявил об уходе из клуба.
«Ростов» занимает 14-е место в Тинькофф РПЛ после 20 туров.

Валерий Карпин
ФК Ростов
Ольга Смородская
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Рифат Жемалетдинов

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 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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 11 1 3
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Александр Соболев

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