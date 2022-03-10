Гагнидзе и Цулукидзе приостановили действие своих контрактов с «Уралом»

«Урал» сообщил, что грузинские футболисты команды Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе приостановили действие своих контрактов с клубом.

«Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе по взаимному согласию сторон приостанавливают действие контрактов. Это решение принято по просьбе игроков в связи с заявлением ФИФА о разрешении футболистам приостанавливать действие своих контрактов. Данная норма действует до 30 июня», — говорится в заявлении клуба.

19-летний Гагнидзе находился в «Урале» на правах аренды и провел 13 матчей. Права на него принадлежат московскому «Динамо».

С 18-летним Цулукидзе полноценный контракт был заключен в феврале.