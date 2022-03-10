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Гагнидзе и Цулукидзе приостановили действие своих контрактов с «Уралом»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор

«Урал» сообщил, что грузинские футболисты команды Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе приостановили действие своих контрактов с клубом.

«Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе по взаимному согласию сторон приостанавливают действие контрактов. Это решение принято по просьбе игроков в связи с заявлением ФИФА о разрешении футболистам приостанавливать действие своих контрактов. Данная норма действует до 30 июня», — говорится в заявлении клуба.

19-летний Гагнидзе находился в «Урале» на правах аренды и провел 13 матчей. Права на него принадлежат московскому «Динамо».

С 18-летним Цулукидзе полноценный контракт был заключен в феврале.

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2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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26.02 16:30
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Спартак – ЦСКА
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Уфа
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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

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Зенит

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Локомотив

 5
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 15 1 0
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