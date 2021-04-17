«Спартак» поддержал «Ростов»: «ВАР видят то, чего нет»
«Спартак» опубликовал у себя в Twitter юмористический ролик с обращением к «Ростову» по поводу судейства.
Красно-белые выложили видео с публицистом Евгением Понасенковым, который обращается в сторону импровизированной комнаты видеоарбитров со словами: «Там сидят люди в очень серьезном положении. Они видят то, чего здесь нет. Я к этому отношусь с пониманием».
«Узнали? Согласны?» — говорится в подписи к твиту, в котором «Спартак» отметил аккаунт «Ростова».
Узнали? Согласны? @rostovfc https://t.co/HHV6WmiUrq— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 17, 2021
В матче 26-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1) в ворота ростовчан был назначен спорный пенальти после падения полузащитника железнодорожников Гжегожа Крыховяка в чужой штрафной в середине второго тайма.
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