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«Спартак» поддержал «Ростов»: «ВАР видят то, чего нет»

21:58
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«Спартак» опубликовал у себя в Twitter юмористический ролик с обращением к «Ростову» по поводу судейства.

Красно-белые выложили видео с публицистом Евгением Понасенковым, который обращается в сторону импровизированной комнаты видеоарбитров со словами: «Там сидят люди в очень серьезном положении. Они видят то, чего здесь нет. Я к этому отношусь с пониманием».

«Узнали? Согласны?» — говорится в подписи к твиту, в котором «Спартак» отметил аккаунт «Ростова».

В матче 26-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1) в ворота ростовчан был назначен спорный пенальти после падения полузащитника железнодорожников Гжегожа Крыховяка в чужой штрафной в середине второго тайма.

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