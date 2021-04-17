Олссон — о Гончаренко: «Он дал нам заряд энергии»
Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон после ничьей против «Зенита» (2:2) ответил на вопросы журналистов.
— Это была очень серьезная игра против серьезного соперника лидера, играли хорошо, сражались по итогам не получили 3 очка, это разочаровывает, — сказал Олссон. — Работа с Гончаренко? Прошло всего 3 недели, сложно что-то кардинально поменять за это время, но мы хорошо смотрелись в защите, долго не подпускали соперника и не давали создавать моменты. Это кардинально отличается от того, что было раньше. Обстановка была не самой лучшей, психологические проблемы были. Новый тренер дал нам заряд энергии, и это огромный шаг вперед для нас.
Виктор Гончаренко возглавил «Краснодар» 6 апреля. При нем команда уступила «Арсеналу» (0:1) и сыграла вничью с «Зенитом» (2:2).
(Екатерина Потапова)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю