Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон после ничьей против «Зенита» (2:2) ответил на вопросы журналистов.

— Это была очень серьезная игра против серьезного соперника лидера, играли хорошо, сражались по итогам не получили 3 очка, это разочаровывает, — сказал Олссон. — Работа с Гончаренко? Прошло всего 3 недели, сложно что-то кардинально поменять за это время, но мы хорошо смотрелись в защите, долго не подпускали соперника и не давали создавать моменты. Это кардинально отличается от того, что было раньше. Обстановка была не самой лучшей, психологические проблемы были. Новый тренер дал нам заряд энергии, и это огромный шаг вперед для нас.

Виктор Гончаренко возглавил «Краснодар» 6 апреля. При нем команда уступила «Арсеналу» (0:1) и сыграла вничью с «Зенитом» (2:2).

(Екатерина Потапова)