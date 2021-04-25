Актер и болельщик «Локомотива» Баринов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
20:02
Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА (1:0) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.
«У «Спартака» сейчас график гораздо легче будет. «Локомотиву» же надо с «Зенитом» сыграть. А «Зенит» — хитрая команда, не хотят нам проиграть на своем стадионе. «Спартак» сейчас отстает на два очка. Мне кажется, «Локомотив» все-таки займет второе место. Конечно, победа «Спартака» влияет на «Локо» — если бы сыграли вничью, нам можно «Зениту» проигрывать. Теперь все зависит от обстоятельств — как начнет игру «Зенит», — сказал Баринов «СЭ».
После 27 туров «Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА с 46 очками идет шестым.
(Константин Колмаков)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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