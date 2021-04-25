Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА в матче 27-го тура Тинькофф-РПЛ (1:0).

«Победил «Спартак», и все осталось как было, – сказал Петржела «СЭ». – «Зенит» чемпион, а все московские команды ниже его. Все равно против «Зенита» у них нет никаких шансов. Можно завоевать только второе место, ибо первое уже занято. «Зенит» может оформить досрочное чемпионство? В игре с «Локомотивом» будет минимум ничья, но я думаю, что будет победа команды из Санкт-Петербурга. Кто-то может сравниться с «Зенитом»? Нет, никто. В мое время бывало такое, что московские команды были впереди, но сейчас уже нет. Сейчас уже другая ситуация».

Петржела также выразил мнение, что со временем в «Зените» многое поменялось.

«У «Зенита» теперь не просто команда. Там сила и мощь "Газпрома", который позволяет сделать стабильный клуб. В команде хорошие игроки и молодой тренер. Все пришло в «Зенит», – добавил Петржела.

«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА – 46 баллов и шестая строчка.

(Артем Бухаев)