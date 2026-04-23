«Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Краснодара»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала обращение к болельщикам команды после поражения от «Краснодара» (1:2) в 26-м туре РПЛ.

«Отдали ради вас все силы на поле. К сожалению, сегодня этого не хватило. Продолжаем работать», — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

«Спартак» с 45 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 26 апреля на выезде сыграют с «Пари НН».

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