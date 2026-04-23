Кривцов о пенальти в матче «Краснодара» со «Спартаком»: «Нет понимания. Нам за такое не поставили»
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов оценил эпизод с пенальти в ворота «Спартака» (2:1) в матче между командами в 26-м туре РПЛ.
В конце первого тайма «Краснодар» сравнял счет с пенальти, назначенного после попадания мяча в руку Умярова.
— Момент с пенальти. В матче с «Балтикой» попадание в руку Лукаса Оласы — нет пенальти, сегодня — пенальти.
— Согласен тоже. С футболистами «Спартака» обсуждал этот вопрос. Нет понимания. Я тоже сказал, что нам за такое не поставили, — цитирует Кривцова matchtv.ru.
«Краснодар» (57 очков) вернулся на первое место в РПЛ, обойдя «Зенит» (56). «Спартак» с 45 очками идет пятым в турнирной таблице.
Источник: matchtv.ru
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|
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|
4
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|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
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|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
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|5
|3
|5
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|
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|3
|8
|2
|14-12
|17
|
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|7
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|
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|2
|6
|5
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|12
|
14
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|2
|5
|6
|16-20
|11
|
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|Ахмат
|13
|2
|5
|6
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|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
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|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
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ЖК
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
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