Кривцов о пенальти в матче «Краснодара» со «Спартаком»: «Нет понимания. Нам за такое не поставили»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов оценил эпизод с пенальти в ворота «Спартака» (2:1) в матче между командами в 26-м туре РПЛ.

В конце первого тайма «Краснодар» сравнял счет с пенальти, назначенного после попадания мяча в руку Умярова.

— Момент с пенальти. В матче с «Балтикой» попадание в руку Лукаса Оласы — нет пенальти, сегодня — пенальти.

— Согласен тоже. С футболистами «Спартака» обсуждал этот вопрос. Нет понимания. Я тоже сказал, что нам за такое не поставили, — цитирует Кривцова matchtv.ru.

«Краснодар» (57 очков) вернулся на первое место в РПЛ, обойдя «Зенит» (56). «Спартак» с 45 очками идет пятым в турнирной таблице.

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