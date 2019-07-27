"Тамбов" - "Спартак": Гогуа открыл счет в матче

Защитник "Тамбова" Седрик Гогуа забил гол на 29-й минуте матча третьего тура чемпионата России со "Спартаком". Встреча проходит в Саранске.

Полузащитник "Тамбова" Владислав Кулик выполнил стандарт от бровки, затем в штрафной площади Михаил Костюков сделал скидку на Гогуа, который в касание отправил мяч в сетку ворот красно-белых. Боковой арбитр сначала поднял флажок, указывая на офсайд, но затем отменил свое решение. Гол засчитан.

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