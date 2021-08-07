«Спартак» на своем поле сенсационно проиграл «Нижнему Новгороду»
«Спартак» потерпел поражение в домашнем матче против «Нижнего Новгорода» в рамках третьего тура Тинькофф чемпионата России. Московский клуб сенсационно уступил со счетом 1:2.
Гости забили два гола уже к 16-й минуте первого тайма: точными ударами отметились защитники Кирилл Гоцук и Алексей Козлов.
Единственный гол «Спартака» забил нападающий Эсекиэль Понсе. Он отличился уже в концовке второго тайма.
Вторая половина матча также ознаменовалась серьезной травмой защитника нижегородцев Ивана Миладиновича. Он потерял сознание после столкновения головами с Понсе в борьбе за верховой мяч.
Футболист был немедленно заменен и увезен на автомобиле скорой помощи. По предварительной информации, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.
«Спартак» потерпел второе поражение на старте сезона. У команды Руя Витории только 3 очка после трех туров.
«Нижний Новгород», который тренирует Александр Кержаков, уже набрал 7 очков на старте чемпионата. Команда поднялась на третью строчку в турнирной таблице.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
3-й тур
«Спартак» (Москва) — «Нижний Новгород» — 1:2 (0:2)
Голы: Гоцук, 4 (0:1). Козлов, 16 (0:2). Понсе, 86 (1:2).
«Спартак» (Москва): Максименко, Кутепов (Ломовицкий, 66), Рассказов, Жиго, Айртон, Мозес (Бакаев, 35), Мирзов (Зобнин, 46), Хендрикс (Понсе, 46), Крал, Соболев, Ларссон (Игнатов, 79).
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Пенчиков (Гогличидзе, 53), Каккоев, Миладинович (Сапета, 53), Масоэро, Ткачук (Горбунов, 77), Калинский, Балай, Сулейманов (Берковский, 66).
Предупреждения: Соболев, 63. Рассказов, 81. Калинский, 90+2. Нигматуллин, 90+3.
Судьи: Сухой (Люберцы). Большаков, Милюченко (оба — Санкт-Петербург).
ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Демешко (Химки).
7 августа. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
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