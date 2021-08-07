«Спартак» на своем поле сенсационно проиграл «Нижнему Новгороду»

«Спартак» потерпел поражение в домашнем матче против «Нижнего Новгорода» в рамках третьего тура Тинькофф чемпионата России. Московский клуб сенсационно уступил со счетом 1:2.

Гости забили два гола уже к 16-й минуте первого тайма: точными ударами отметились защитники Кирилл Гоцук и Алексей Козлов.

Единственный гол «Спартака» забил нападающий Эсекиэль Понсе. Он отличился уже в концовке второго тайма.

Вторая половина матча также ознаменовалась серьезной травмой защитника нижегородцев Ивана Миладиновича. Он потерял сознание после столкновения головами с Понсе в борьбе за верховой мяч.

Футболист был немедленно заменен и увезен на автомобиле скорой помощи. По предварительной информации, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

«Спартак» потерпел второе поражение на старте сезона. У команды Руя Витории только 3 очка после трех туров.

«Нижний Новгород», который тренирует Александр Кержаков, уже набрал 7 очков на старте чемпионата. Команда поднялась на третью строчку в турнирной таблице.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

3-й тур

«Спартак» (Москва) — «Нижний Новгород» — 1:2 (0:2)

Голы: Гоцук, 4 (0:1). Козлов, 16 (0:2). Понсе, 86 (1:2).

«Спартак» (Москва): Максименко, Кутепов (Ломовицкий, 66), Рассказов, Жиго, Айртон, Мозес (Бакаев, 35), Мирзов (Зобнин, 46), Хендрикс (Понсе, 46), Крал, Соболев, Ларссон (Игнатов, 79).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Пенчиков (Гогличидзе, 53), Каккоев, Миладинович (Сапета, 53), Масоэро, Ткачук (Горбунов, 77), Калинский, Балай, Сулейманов (Берковский, 66).

Предупреждения: Соболев, 63. Рассказов, 81. Калинский, 90+2. Нигматуллин, 90+3.

Судьи: Сухой (Люберцы). Большаков, Милюченко (оба — Санкт-Петербург).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Демешко (Химки).

7 августа. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».