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«Спартак» на своем поле сенсационно проиграл «Нижнему Новгороду»

21:56
7 августа. Москва. «Спартак» — «Нижний Новгород» — 1:2. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
7 августа. Москва. «Спартак» — «Нижний Новгород» — 1:2. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» потерпел поражение в домашнем матче против «Нижнего Новгорода» в рамках третьего тура Тинькофф чемпионата России. Московский клуб сенсационно уступил со счетом 1:2.

Гости забили два гола уже к 16-й минуте первого тайма: точными ударами отметились защитники Кирилл Гоцук и Алексей Козлов.

Единственный гол «Спартака» забил нападающий Эсекиэль Понсе. Он отличился уже в концовке второго тайма.

Вторая половина матча также ознаменовалась серьезной травмой защитника нижегородцев Ивана Миладиновича. Он потерял сознание после столкновения головами с Понсе в борьбе за верховой мяч.

Футболист был немедленно заменен и увезен на автомобиле скорой помощи. По предварительной информации, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

«Спартак» потерпел второе поражение на старте сезона. У команды Руя Витории только 3 очка после трех туров.

«Нижний Новгород», который тренирует Александр Кержаков, уже набрал 7 очков на старте чемпионата. Команда поднялась на третью строчку в турнирной таблице.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

3-й тур

«Спартак» (Москва) — «Нижний Новгород» — 1:2 (0:2)

Голы: Гоцук, 4 (0:1). Козлов, 16 (0:2). Понсе, 86 (1:2).

«Спартак» (Москва): Максименко, Кутепов (Ломовицкий, 66), Рассказов, Жиго, Айртон, Мозес (Бакаев, 35), Мирзов (Зобнин, 46), Хендрикс (Понсе, 46), Крал, Соболев, Ларссон (Игнатов, 79).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Пенчиков (Гогличидзе, 53), Каккоев, Миладинович (Сапета, 53), Масоэро, Ткачук (Горбунов, 77), Калинский, Балай, Сулейманов (Берковский, 66).

Предупреждения: Соболев, 63. Рассказов, 81. Калинский, 90+2. Нигматуллин, 90+3.

Судьи: Сухой (Люберцы). Большаков, Милюченко (оба — Санкт-Петербург).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Демешко (Химки).

7 августа. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 1
Нижний Новгород 2
Матч завершен

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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