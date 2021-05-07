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«Спартак» не намерен подписывать контракт с новым главным тренером до матча с «Химками»

15:03
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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По информации «СЭ», «Спартак» не будет официально заключать соглашение с новым главным тренером до намеченной на 10 мая встречи 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками», хотя уже давно определился с кандидатурой.

По данным португальских СМИ, речь о 51-летнем Руе Витории.

В декабре 2020 года тренер покинул «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. До этого он работал в «Бенфике», с которой дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии, и по разу Кубок страны и Кубок лиги.

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