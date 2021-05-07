«Спартак» не намерен подписывать контракт с новым главным тренером до матча с «Химками»
По информации «СЭ», «Спартак» не будет официально заключать соглашение с новым главным тренером до намеченной на 10 мая встречи 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками», хотя уже давно определился с кандидатурой.
По данным португальских СМИ, речь о 51-летнем Руе Витории.
В декабре 2020 года тренер покинул «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. До этого он работал в «Бенфике», с которой дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии, и по разу Кубок страны и Кубок лиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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