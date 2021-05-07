Юкич: «Реальный эффект от работы Олича будет в следующем сезоне»

Новый тренер ЦСКА Игор Юкич в интервью официальному сайту клуба поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

— По сути, в ПФК ЦСКА вам пришлось начинать с места в карьер, официальные матчи идут один за другим. Насколько ваши ожидания совпали с реальностью?

— Мы знали, что нам предстоит. Армейский клуб всегда ставит самые серьезные цели. Ситуация выглядела непростой, к тому же у нас действительно было достаточно жесткое начало. Каждый матч очень важен, команда всегда настроена только на победу. Осознавали, что времени на раскачку нет, практически сразу после нашего прихода начнутся игры. Сначала мы одержали три победы, и это было очень важно. Потом пошли соперники более высокого уровня. Как и предполагалось, мы столкнулись с проблемами. Нельзя сказать, что это стало сюрпризом. К сожалению, в команде сейчас немало травмированных игроков. И вообще много аспектов, в которых нам нужно прибавлять, развиваться. Безусловно, мы стараемся добиваться результата в тех матчах, которые остаются в нынешнем чемпионате. Но при этом хочу подчеркнуть самое главное: реальный эффект от работы Олича можно будет увидеть в следующем сезоне.

— План подготовки к нему уже существует?

— Да, он полностью разработан. Будем очень серьезно готовиться. Тренировочная программа подразумевает не только определенную работу над функциональным состоянием игроков. Важнейший момент в том, что необходимо внедрить систему, которая соответствует нашей философии. Верим, что она принесет результат.

— ЦСКА стал первым клубом, где Олич работает главным тренером. Насколько он готов к этой роли, на ваш взгляд?

— Поверьте, он действительно созрел для этой работы. Говорю как человек, который давно наблюдает за его развитием. Ивица три года провел в сборной Хорватии в качестве помощника Златко Далича и был очень важной фигурой в тренерском штабе. В том, что сборная блестяще выступила на чемпионате мира-2018 в России, заслуга Олича очень велика. На всякий случай напомню, что Ивица четыре года обучался на тренерских курсах УЕФА и получил лицензию Pro.

— Как бы вы охарактеризовали его футбольную философию?

— Есть несколько ключевых моментов. Важно понимать, что Олич пришел в ЦСКА в период, когда сезон вышел на финишную прямую. Пришлось адаптироваться на ходу. Первая его задача, которая выполняется до конца нынешнего сезона, — так сказать, просканировать команду, понять возможности игроков. После этого уже можно работать непосредственно над тем, чтобы внедрить свое видение футбола. Ивица был форвардом, и его философия, конечно, атакующая. При этом Олич прекрасно понимает, как важно соблюдать баланс между защитой и нападением. В общем, я бы сказал так: его футбол динамичный, агрессивный, но в то же время сбалансированный.