Наумов считает, что «Локомотив» должен легко обыграть «Динамо» в дерби
Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо».
«Я думаю, что «Локомотив» должен завтра победить, они всегда отлично играли против «Динамо», — сказал Наумов «СЭ». — У игроков есть психологические моменты после провального матча в Питере, но тренерский штаб должен был качественно поработать с каждым игроком, настроить на предстоящее дерби. Сейчас очень сложная ситуация для «Локомотива», им нельзя терять ни одного очка. «Спартак» уже их обогнал, еще одна ошибка в чемпионате может лишить их шансов на Лигу чемпионов».
Также Наумов предположил, скажется ли отсутствие полузащитника Гжегожа Крыховяка на «Локомотиве».
«Гжегож — ключевое звено в игре «Локомотива», без него будет гораздо сложнее. Но незаменимых не бывает, есть Мухин, Баринов, Игнатьев, которые могут сыграть на его позиции и насытить центр поля. Если команда претендует на медали, то она не должна зависеть от одного игрока», — добавил Наумов.
Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет в субботу, 8 мая, на «Арене Химки». Встреча начнется в 16:30.
(Антон Иванов)
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