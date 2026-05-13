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Гончаренко: «В «Газпром» — Академии созданы все условия, чтобы плодотворно работать и готовить молодых игроков»

Главный тренер сборной Белоруссии, бывший тренер ЦСКА, «Урала», «Уфы», «Краснодара», «Пари НН» Виктор Гончаренко рассказал о лекции на базе Центра повышения квалификации тренеров в Академии «Зенита».

— Вы уже не первый раз в Академии «Зенита». Что успели увидеть?

— Да, конечно. Мы здесь и внутри академии были, и вокруг прошлись. Понимаем, что созданы все условия для того, чтобы плодотворно работать и готовить молодых игроков.

— Есть ли мысли о создании совместных турниров и других проектов?

— Они уже есть, мы поэтому и приехали. Кубок Дружбы, который уже прошел, например, между Академией «Зенита» и белорусскими сборными. Сейчас, когда не хватает хороших международных матчей, такие турниры очень нужны и нам, и «Зениту».

— Какие факторы больше всего влияют на развитие молодого футболиста?

— Масса факторов влияет: окружение, внимание родителей, прессы, друзей. Это и взросление, и различные отвлекающие моменты, и повышение контракта, а также соприкосновение со взрослым футболом и с профессиональными футболистами. Факторов действительно очень много, и все они так или иначе влияют на карьеру игрока.

13 мая Виктор Гончаренко выступил с открытой лекцией в Академии «Зенита» и рассказал об опыте работы с молодыми игроками.

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Футбол
ФК Зенит
Виктор Гончаренко
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Источник: «Спартак» не будет продлевать контракт с Заболотным

Виктор Гончаренко: «Ерохин уже легенда «Зенита»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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