Гончаренко: «В «Газпром» — Академии созданы все условия, чтобы плодотворно работать и готовить молодых игроков»

Главный тренер сборной Белоруссии, бывший тренер ЦСКА, «Урала», «Уфы», «Краснодара», «Пари НН» Виктор Гончаренко рассказал о лекции на базе Центра повышения квалификации тренеров в Академии «Зенита».

— Вы уже не первый раз в Академии «Зенита». Что успели увидеть?

— Да, конечно. Мы здесь и внутри академии были, и вокруг прошлись. Понимаем, что созданы все условия для того, чтобы плодотворно работать и готовить молодых игроков.

— Есть ли мысли о создании совместных турниров и других проектов?

— Они уже есть, мы поэтому и приехали. Кубок Дружбы, который уже прошел, например, между Академией «Зенита» и белорусскими сборными. Сейчас, когда не хватает хороших международных матчей, такие турниры очень нужны и нам, и «Зениту».

— Какие факторы больше всего влияют на развитие молодого футболиста?

— Масса факторов влияет: окружение, внимание родителей, прессы, друзей. Это и взросление, и различные отвлекающие моменты, и повышение контракта, а также соприкосновение со взрослым футболом и с профессиональными футболистами. Факторов действительно очень много, и все они так или иначе влияют на карьеру игрока.

13 мая Виктор Гончаренко выступил с открытой лекцией в Академии «Зенита» и рассказал об опыте работы с молодыми игроками.

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