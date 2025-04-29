«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС после дерби с ЦСКА

Как стало известно «СЭ», «Спартак» не намерен обращаться в ЭСК РФС по итогам дерби с ЦСКА (1:2) в 26-м туре РПЛ.

Красно-белые забили единственный гол с пенальти, назначенного арбитром Кириллом Левниковым после подсказки ВАР и просмотра повтора. На 87-й минуте отличился Эсекьель Барко.

До этого эпизода Левникова еще один раз подзывали к монитору для просмотра момента с возможным пенальти, но он не изменил своего решения и не назначил одиннадцатиметровый.

В концовке встречи защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку за игру рукой в штрафной площади армейцев.

После 26 туров «Спартак» с 50 очками занимает четвертое место в РПЛ. ЦСКА после победы в дерби поднялся на третью строчку — 51 очко.