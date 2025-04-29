Футбол
29 апреля, 11:42

«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС после дерби с ЦСКА

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Как стало известно «СЭ», «Спартак» не намерен обращаться в ЭСК РФС по итогам дерби с ЦСКА (1:2) в 26-м туре РПЛ.

Красно-белые забили единственный гол с пенальти, назначенного арбитром Кириллом Левниковым после подсказки ВАР и просмотра повтора. На 87-й минуте отличился Эсекьель Барко.

До этого эпизода Левникова еще один раз подзывали к монитору для просмотра момента с возможным пенальти, но он не изменил своего решения и не назначил одиннадцатиметровый.

В концовке встречи защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку за игру рукой в штрафной площади армейцев.

После 26 туров «Спартак» с 50 очками занимает четвертое место в РПЛ. ЦСКА после победы в дерби поднялся на третью строчку — 51 очко.

Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи
Газзаев — об отставке Лички: «Человек не готов давать результат»
«Следовало вынести предупреждение». ЭСК поддержала решение Мешкова не удалять Барриоса в матче с «Динамо»
ЭСК РФС: Сафьян ошибочно не назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Рубином»
ЭСК поддержала решение Мешкова не удалять Барриоса в матче «Динамо» — «Зенит»
Хорошая новость для болельщиков «Краснодара»: повредивший мизинец Агкацев готовится к матчу с «Рубином»
Пивоваров ответил на вопрос, собирается ли «Динамо» просить не назначать Черданцева на их матчи
