В «Динамо» ответили на вопрос о новом контракте Бителло

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос «СЭ» о новом контракте полузащитника бело-голубых Бителло.

— Когда была история с Бителло, говорили, что будет обсуждаться его новый контракт. Есть ли какие-то продвижения? Все-таки это ключевой игрок.

— Внутренний вопрос. Когда у нас будут какие-то результаты по этому вопросу, мы обязательно вам расскажем, — сказал Гафин «СЭ».

25-летний хавбек с опозданием присоединился к «Динамо» на зимних сборах, после того как бело-голубые разослали в бразильские клубы письма о том, что не дают согласия на переговоры с игроком. Бителло выступает за московский клуб с сентября 2023 года.

В нынешнем сезоне бразилец отметился 3 голами и 11 результативными передачами в 23 матчах РПЛ. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.