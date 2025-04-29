Футбол
29 апреля, 11:03

В «Динамо» ответили на вопрос о новом контракте Бителло

Микеле Антонов
Корреспондент
Полузащитник «Динамо» Бителло
Бителло.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос «СЭ» о новом контракте полузащитника бело-голубых Бителло.

— Когда была история с Бителло, говорили, что будет обсуждаться его новый контракт. Есть ли какие-то продвижения? Все-таки это ключевой игрок.

— Внутренний вопрос. Когда у нас будут какие-то результаты по этому вопросу, мы обязательно вам расскажем, — сказал Гафин «СЭ».

25-летний хавбек с опозданием присоединился к «Динамо» на зимних сборах, после того как бело-голубые разослали в бразильские клубы письма о том, что не дают согласия на переговоры с игроком. Бителло выступает за московский клуб с сентября 2023 года.

В нынешнем сезоне бразилец отметился 3 голами и 11 результативными передачами в 23 матчах РПЛ. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Бителло
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Старый болельщик

    Бито - лучший игрок в Динамо на сегодняшний день. Надо дать ему денег.

    29.04.2025

  • Dron56

    Нужно подписывать. Это лучик света в игре Динамо. Точка.

    29.04.2025

    • В «Динамо» назвали нереальным предложение Черданцева не лицензировать клубы с посещаемостью ниже 50 процентов

    «Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС после дерби с ЦСКА
