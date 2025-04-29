В «Локомотиве» опровергли информацию о возможном уходе спортивного директора Ульянова в «Торпедо»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе спортивного директора железнодорожников на аналогичный пост в «Торпедо».

29 апреля о рассмотрении кандидатуры Ульянова на пост спортивного директора «Торпедо» сообщал Legalbet.

«Насколько я знаю, Дмитрий Николаевич Ульянов работает в ФК «Локомотив» и никуда не собирается», — сказал Нагорных «СЭ».

Ранее спортивный директор «Торпедо» Ари в разговоре с «СЭ» опроверг информацию об уходе из клуба.