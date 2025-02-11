«Спартак» — «Зенит»: Ливай Гарсия и Луис Энрике сыграют с первых минут в финале Зимнего кубка РПЛ

«Спартак» и «Зенит» объявили стартовые составы на финальный матч Winline Зимнего кубка РПЛ.

В этой игре за красно-белых дебютирует нападающий Ливай Гарсия, который перешел в московский клуб 7 февраля. Еще один новичок «Спартака» — Пабло Солари остался в запасе.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Чернов, Мангаш, Пруцев, Зобнин, Барко, Медина, Игнатов, Гарсия.

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Эракович, Барриос, Вендел, Мантуан, Луис Энрике, Кассьерра, Глушенков, Лусиано.

Матч команд пройдет на стадионе «Аль-Нахьян» в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».