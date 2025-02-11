Махачкалинское «Динамо» обыграло «Кайрат» в товарищеском матче

Махачкалинское «Динамо» победило «Кайрат» в товарищеской игре — 1:0.

Гол во втором тайме забил Сердер Сердеров.

16 февраля «Динамо» сыграет с «Ахматом», 19-го числа — с «Ротором». Вторую часть сезона РПЛ махачкалинцы начнут матчем с «Локомотивом» 28 февраля.