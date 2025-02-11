«Спартак» — «Зенит»: трансляция матча в прямом эфире

«Спартак» и «Зенит» сыграют в финале Winline Зимнего кубка РПЛ во вторник, 11 февраля. Решающий матч пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Спартак» — «Зенит» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru, онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке. Начало эфира — в 19.00 мск.

Товарищеские матчи. Клубы. .

11 февраля 2025, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)

На групповой стадии красно-белые обыграли «Краснодар» (3:2) и «Динамо» (1:0). «Зенит» на предварительном этапе победил ЦСКА (в серии пенальти 4:1, основное время завершилось со счетом 2:2) и «Ростов» (2:1).