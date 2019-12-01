«Спартак» назвал состав на матч с «Зенитом»
17:51
«Спартак» объявил состав на матч 18-го тура премьер-лиги против «Зенита». С первых минут встречу начнет хавбек Зелимхан Бакаев.
Состав «Спартака»: Максименко — Зобнин, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон — Крал, Умяров, З. Бакаев — Ларссон, Понсе.
Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Баду, Джано, Мирзов, Мельгарехо, С. Бакаев, Шюррле, Тил.
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр
Результаты опроса
проголосовало: 9198Все опросы
Как закончится матч 18-го тура РПЛ-2019/20 «Зенит» — «Спартак»?
Победой «Зенита»
51.7%
Результативной ничьей
11.6%
Нулевой ничьей
3.2%
Победой «Спартака»
33.4%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...