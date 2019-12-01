«Спартак» назвал состав на матч с «Зенитом»

«Спартак» объявил состав на матч 18-го тура премьер-лиги против «Зенита». С первых минут встречу начнет хавбек Зелимхан Бакаев.

Состав «Спартака»: Максименко — Зобнин, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон — Крал, Умяров, З. Бакаев — Ларссон, Понсе.

Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Баду, Джано, Мирзов, Мельгарехо, С. Бакаев, Шюррле, Тил.

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