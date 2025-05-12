Василий Березуцкий примет участие на гала-матче ЦСКА

Главный тренер «Сабаха» Василий Березуцкий примет участие на гала-матче ЦСКА в честь 20-летия победы команды в Кубке УЕФА, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Легендарная оборонительная связка братьев Березуцких и Сергея Игнашевича порадует всех болельщиков на гала-матче красно-синих уже в это воскресенье!

Мы благодарим азербайджанский «Сабах», главным тренером которого Василий Березуцкий является, за возможность нашего экс-защитника принять участие в игре», — сказано в сообщении.

18 мая на «ВЭБ Арене» легенды армейцев сыграют против сборной Кубка, состав которой будет сформирован из звезд мирового футбола, игравших против армейцев в той еврокубковой кампании, — в нее войдут игроки, выступавшие за «Челси», «Порту», «ПСЖ», «Бенфику», «Партизан», «Осер», «Парму» и «Спортинг».