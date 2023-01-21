«Спартак» может возродить вторую команду с сезона-2024/25

По информации «СЭ», руководство «Спартака» может принять решение о возрождении «Спартака-2», начиная с сезона-2024/2025.

Данное решение обусловлено тем, что руководство красно-белых не хочет создавать команду спонтанно. Создание второй команды требует решения сложных задач с комплектованием.

По мнению руководства клуба, сначала необходимо изучить все внутренние ресурсы, привлечь в «двойку» самых перспективных молодых игроков из своей структуры и точечно усилиться молодыми футболистами из других команд.

23 мая 2022 года московский клуб на официальном сайте сообщил о закрытии второй команды. «Спартак-2» был создан в 2013 году.