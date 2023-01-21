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Сегодня, 20:41

Гендиректор «Зенита»: «Мы поддерживаем возвращение в европейский футбол»

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от встречи представителей РФС и УЕФА.

«В любом случае, диалог лучше, чем его отсутствие. По этой теме вопросы задавайте РФС. Мы поддерживаем то, чтобы мы могли вернуться в европейский футбол», — приводит слова Медведева «Спорт День за Днем».

От РФС во встрече 24 января в офисе УЕФА будут участвовать генеральный секретарь Максим Митрофанов и вице-президент и глава РПЛ Александр Алаев.

Ранее сообщалось, что президент РФС Александр Дюков собирается лично принять участие в ближайшем заседании исполкома УЕФА, которое состоится 25 января.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gendirektor-zenita-medvedev-o-peregovorakh-rfs-s-uefa-my-podderzhivaem-vozvrashchenie-v-evropeyskiy-

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
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П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

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Ювентус
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Ливерпуль 0
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ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
УЕФА
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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