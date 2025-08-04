Футбол
4 августа, 07:23

Источник: «Спартак» близок к подписанию Куэсты из «Галатасарая»

Сергей Разин
корреспондент
Карлос Куэста.
Фото ФК «Галатасарай»

Защитник «Галатасарая» Карлос Куэста может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает журналист Экрем Конур.

По сведениям источника, в ближайшее время стороны договорятся о переходе 26-летнего колумбийца в московский клуб. Ранее об этом сообщал «СЭ».

Куэста перешел в «Галатасарай» в феврале 2025 года и провел за турецкий клуб 5 матчей, не отличившись результативными действиями.

Жедсон Фернандес, Бахтиер Зайнутдинов, Виллиан Роша и&nbsp;Келлвен.Жедсон в «Спартаке», Зайнутдинов приехал к Карпину, Роша и Келлвен покидают ЦСКА. Таблица трансферов РПЛ

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • bishevcky

    Да,на Педро табу.Только в Зенит.

    06.08.2025

  • Grey1936

    Да не хотят вменямые люди идти в свинарник,вот и все. Поэтому и берут вчерашних работников плантаций

    05.08.2025

  • Grey1936

    0 результативных действий, чунга-чанга прямо создан для мяса

    05.08.2025

  • Олег

    Так Пальцев вроде центральный защитник. Его не вместо Денисова, а скорее вместо злосчастного Дуарте, которому Станкович то не доверяет, то он в фаворе, то опять в опале.

    04.08.2025

  • olc

    Ничего не хочу доказывать, просто к сведению. Кабутов в прошлом сезоне 1 гол 7 пасов. Денисов 1 гол, 1 пас, 1 автогол. И а хотят подписать Пальцева и зачем?

    04.08.2025

  • Jean4

    По поводу Угальде и Сергеева согласен. Но что происходит с последним не пойму, Спартаку сейчас остро необходимы голы, но их нет. За четыре матча всего три забито с игры и ни одного(!) из них форвардами. Хотя моменты есть, реализация плохая. Думаю, если удалось бы договориться с Сергеевым, Угальде вполне могли продать. Если там действительно был интерес со стороны зарубежных клубов.

    04.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Когда уже Спартак будет близок к увольнению всех дармоедов из клуба. Такое впечатление эти дебилы за компьютерной игрой сидят, и покупают вообще на кого бог пошлет. Вообще все одинаковые и все никакие, не выше уровня Умярова. Так зачем они нужны? Нет, ну понятно зачем, но таких наглых распилов в Спартаке еще небыло никогда, даже в таком бардаке как при Валере с Асхабадзе. Это катастрофа товарищи, Спартаку конец. Как начали покупки с Гарсии, так и пошли в крутое пике. Неужели не видно, что чем их больше, тем Спартаку только хуже.

    04.08.2025

  • Олег

    Не уверен насчет "два". Да и год - тоже. Спартак и Рубин играют в разной манере. В Спартаке крайний защитник должен еще много в атаку бегать. Плюс - нынешний Рубин это команда, которая хз за что борется - за 7-е место? Т.е. давления никакого, ошибся и ладно. А в Спартаке (любой команде из первых 6) за первую же ошибку - сожрут. Кабутов при этом не имеет опыта игры в топ-командах - Рубин считай его высшая точка.

    04.08.2025

  • olc

    Многовато, но год два побегает, получше хлусевичей.

    04.08.2025

  • Олег

    Я только первую шестерку команд указал. Кабутову при этом 33 года.

    04.08.2025

  • olc

    А почему Кабутова не указал?

    04.08.2025

  • Олег

    В основу есть железные 3 - Максименко, Умяров, Литвинов. Сергеев и Заболотный - они же совсем разные по типажу. Сергеев это, по сути, копия Угальде - игра в штрафной, на отскоках, поиск моментов. Т.е. он сразу на лавку, и только на случай травмы, дисквы или продажи Угальде. А Заболотный чисто столб - навесы, борьба, скидки. В чем-то замена Соболеву. Что не пошли в Спартак Сергеев и Комличенко - возвращаемся во времена Лобановского или даже Романцева, когда игроки шли к тренеру сборной.

    04.08.2025

  • James Gang

    Надо купить Мукунку. Он же хороший :)))

    04.08.2025

  • Jean4

    Заболотный, как бы это помягче выразиться, игрок уровня Хлусевича-Денисова. Жаль, что не вышло с Сергеевым, вот форвард, так форвард. Не удивлюсь, если он станет лучшим бомбардиром РПЛ по итогам сезона. Да тот же Комличенко был бы лучше Заболотного. А Дмитриев и Зорин это сейчас игроки ротации, а Спартаку нужны паспортисты в основу!

    04.08.2025

  • igorlvov

    Руководство Спартака истерично обзванивает друзей и знакомых с одной просьбой!........."Займите денег, мы награни провала, надо что нибудь, пусть и хрень, но купить - или у нас начнётся аудит и нам кирдык"........:)))))))))

    04.08.2025

  • Олег

    Дмитриев - скорее вместо Солари. Зорин - вместо Барко. А с Заболотным что не так? Он чуть ли не основной нап сегодня. Первые 2 матча в старте выходил.

    04.08.2025

  • Jean4

    Заболотный и Дмитриев в этом списке лишние. По второму пока слишком рано что-то говорить и вместо кого он будет играть? Вместо Фернандеша или Маркиньоса? Эти позиции в Спартаке за иностранцами. Есть Зорин, но опять же, кого он вытеснит из заявки в центре поля?

    04.08.2025

  • Олег

    Умяров, Литвинов, Максименко, Заболотный, Дмитриев. Крайние российские защитники - а есть они такие? У Зенита - слева Дуглас Сантос (ну да, с паспортом РФ), справа Мантуан. У Краснодара - слева Оласа, справа ветеранище Петров. У Динамо - Касерес и теперь Рубенс (или только купленный Зайнутдинов и Скопинцев, к которому куча претензий по игре в защите). У ЦСКА - Гайич и Круговой. Остается только Локо. Поэтому и идут вялотекущие переговоры по Самошникову.

    04.08.2025

  • m_16

    Главное - не бразилец! Спартак может любого папуаса купить, лишь бы не бразилец богомерзкий.

    04.08.2025

  • m_16

    Вся беда из-за Газпрома. Позорные бамжы держат у себя в застенках украденных со всей России 10 тысяч лучших футболистов. Чемпионом мира по футболу Россия тоже из-за этого пока ещё не стала.

    04.08.2025

  • ГС

    Зачем еще один балласт? Купили уже за 28. Не можем балтику с акроном обыграть. Позорище

    04.08.2025

  • sven

    думаю Малышев с аферистом Кахигао прекрасно " имеют " финансовый отдел Лукойла во главе со Ждановым.

    04.08.2025

  • sven

    пока Спартаком руководят бездари МалышевКахигаоСтанкович, ни какие траты Лукойла не принесут нам чемпионства

    04.08.2025

  • Den211

    5 матчей 0 действий это как раз для Спартака! Стопудово надо брать лямов за 20.

    04.08.2025

  • DioRJ

    Одного Абену отпустили бесплатно,несите другого.

    04.08.2025

  • bandana74

    мАЛышиная возня)

    04.08.2025

  • Каспийский берег

    Нет...это французский ганец....Джику

    04.08.2025

  • Igor Soruchaev

    Джика это тот жирный грузин, который регулярно привозил голы? Оставьте туркам.

    04.08.2025

  • snegr

    тут аналогично

    04.08.2025

  • Igor Soruchaev

    Закрывать не надо, возможно, подрастает поколение нормальных спартаковцев. Но от нынешних толку ноль.

    04.08.2025

  • Igor Soruchaev

    Разогнать российских бездарей и купить нормальных игроков, раз наши не могут играть. Хорошо, что защитника решили взять, Дуарте один зашивается, а от Рябчука пользы мало. Абена... Где, кстати, Абена?))

    04.08.2025

  • взять все и поделить

    на мотив песни "Синий иней", она же "Ван Вей Тикет" и... ван мо нига ван мо нига ван мо нига вон мо нига нафуя-яяя-яяя-ааа?

    04.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Турки продолжают иметь Малыша

    04.08.2025

  • Headliner85

    То ли дело Зенит - в старте сплошь свои воспитанники. Только чуть более загорелые, чем обычно

    04.08.2025

  • Jean4

    Спартак может пачками закупать легионеров по 10-20 млн, только толку будет мало. При нынешнем лимите нужны 4 СИЛЬНЫХ полевых игрока с российским паспортом, которые будут играть в основе. Кто сейчас есть? Умяров, с оговорками Литвинов. И все! До тех пор пока в составе будет балласт типа Хлусевичей и Денисовых Спартаку будет сложно за что-то бороться. Мне не понятно почему Спартак на российском рынке бездействует. Да, хотели взять Сергеева, не получилось. Но почему не ведется работа по поиску крайнего защитника, раз уж эта позиция "паспортиста".

    04.08.2025

  • snegr

    А может им свою школу вообще закрыть?

    04.08.2025

  • Каспийский берег

    Денисов+Хлусевич....только цвет черный. Вот кого берут. Если в аренду...с необязательным правом выкупа...ладно...если покупка...то очередное Г. Лучше б Джику взяли. На пару лет бы хватило.

    04.08.2025

  • Апостол Валерон

    Мышиная возня

    04.08.2025

  • Джон....Сильвер

    Такое ощущение, что владельцам Спартака лишь бы кого купить! Вроде, в хозяйстве и пед..раст пригодится.

    04.08.2025

    • Сторожук: «Эмоции от игры с махачкалинским «Динамо» негативные»

    «Рубин» — «Сочи»: трансляция матча РПЛ начнется в 20.00 мск
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

