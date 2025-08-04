Источник: «Спартак» близок к подписанию Куэсты из «Галатасарая»

Защитник «Галатасарая» Карлос Куэста может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает журналист Экрем Конур.

По сведениям источника, в ближайшее время стороны договорятся о переходе 26-летнего колумбийца в московский клуб. Ранее об этом сообщал «СЭ».

Куэста перешел в «Галатасарай» в феврале 2025 года и провел за турецкий клуб 5 матчей, не отличившись результативными действиями.