Сторожук: «Эмоции от игры с махачкалинским «Динамо» негативные»
Главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» (0:1) в 3-м туре РПЛ.
«Эмоции от игры негативные. Ехали совсем за иным результатом. Поздравляю «Динамо» с победой. В пропущенных нами голах ярко прослеживаются систематические ошибки при игре в обороне. Сложно объяснить и сегодняшний мяч. Нам становится легче пропустить гол и затем прикладывать усилия, чтобы отыграться. Это не та психология, которую мы хотим прививать», — приводит слова Сторожука пресс-служба «Ахмата».
«Ахмат» потерпел третье поражение в трех матчах и занимает 13-е место в таблице РПЛ (0 очков). В 4-м туре грозненцы сыграют дома с «Зенитом» 9 августа.
Новости