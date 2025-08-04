«Рубин» и «Сочи» сыграют в чемпионате России 4 августа

«Рубин» и «Сочи» сыграют в 3-м туре РПЛ в понедельник, 4 августа. Игра состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Рубин» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 20.00 мск.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

04 августа, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)

Во 2-м туре премьер-лиги команда из Казани сыграла вничью с «Зенитом» — 2:2, южане дома крупно проиграли «Акрону» 0:4.

