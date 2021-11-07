«Спартак» — «Локомотив»: Игнатов и Ненахов попали в стартовые составы команд
«Спартак» примет «Локомотив» в рамках 14-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.
Запасные: Максименко, Марков, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Рассказов, Умяров, Ломовицкий, Мельников, Бакаев, Ларссон.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Ненахов, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Куликов, Марадишвили, Керк, Смолов, Камано.
Запасные: Савин, Черный, Сильянов, Мурило, Рыбчинский, Борисенко, Лисакович.
«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 13 матчах. «Локомотив» с 24 очками располагается на четвертой позиции.
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