«Спартак» в большинстве одержал волевую победу над «Локомотивом»
«Спартак» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче 23-го тура РПЛ — 2:1.
Счет на 23-й минуте открыл защитник гостей Сесар Монтес. На 66-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Эсекьеля Барко с пенальти. Спустя 6 минут «Локомотив» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Евгений Морозов.
Победный гол «Спартака» на 83-й минуте забил Пабло Солари.
«Спартак» (41 очко) одержал четвертую победу в пяти матчах после зимней паузы и остается на шестом месте в РПЛ. «Локомотив» с 44 очками идет третьим в турнирной таблице.
В следующем туре «Локомотив» дома сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Спартак» на выезде встретится с «Ростовом». Обе встречи пройдут 12 апреля.
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|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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