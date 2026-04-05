«Спартак» в большинстве одержал волевую победу над «Локомотивом»

«Спартак» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче 23-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 23-й минуте открыл защитник гостей Сесар Монтес. На 66-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Эсекьеля Барко с пенальти. Спустя 6 минут «Локомотив» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Евгений Морозов.

Победный гол «Спартака» на 83-й минуте забил Пабло Солари.

«Спартак» (41 очко) одержал четвертую победу в пяти матчах после зимней паузы и остается на шестом месте в РПЛ. «Локомотив» с 44 очками идет третьим в турнирной таблице.

В следующем туре «Локомотив» дома сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Спартак» на выезде встретится с «Ростовом». Обе встречи пройдут 12 апреля.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

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