«Спартак» — «Локомотив»: Танашев назначил пенальти, но не удалил Морозова. Почему?

На 63-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» судья Инал Танашев самостоятельно назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых и не стал применять дисциплинарные санкции к Евгению Морозову.

Железнодорожник, как посчитал арбитр, прервал полет мяча рукой. Спартаковцы требовали удалить защитника за лишение соперника явной возможности забить гол.

Видеоарбитры Сергей Цыганок и Артур Федоров провели, как и положено, проверку и подтвердили решение Танашева. В итоге судейская бригада ограничилась только назначением пенальти. Ни о каком лишении явной возможности забить гол не могло быть и речи — за Морозовым в воротах находился Антон Митрюшкин, они не были пустыми.