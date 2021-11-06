«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ 7 ноября
Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 14-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых с «Локомотивом».
«Вот «Локомотив» сейчас идет на втором месте в нашем чемпионате. А чем он превосходит «Спартак»? Ничем. Поэтому, скорее всего, будет ничейный результат. С другой стороны, не удивлюсь, если «Спартак» выиграет. Почему бы и нет? В последнее время это непредсказуемая команда», — сказал Мостовой «СЭ».
Обе команды на этой неделе сыграли вничью в Лиге Европы: «Локомотив» с «Галатасараем» (1:1), «Спартак» с «Лестером» (1:1).
«Спартак» с 18 очками занимает 9-е место в РПЛ. «Локо» — 24 балла и вторая строчка.
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