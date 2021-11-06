«Арсенал» — «Уфа»: Агаларов, Луценко и Урунов выйдут с первых минут
Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Уфы» на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Сокол, Радакович, Камболов, Ткачев, Э.Кангва, Хлусевич, К. Кангва, Луценко.
Запасные: Левашов, Шамов, Беляев, Степанов, Суханов, Бьернстрем, Гулиев, Пантелеев, Давиташвили, Панченко, Марков, Тудорие.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Агаларов, Фищенко, Урунов, Мрзляк, Касинтура.
Запасные: Кузнецов, Сухов, Иванов, Алиев, Камилов, Голубев, Саплинов.
Матч «Арсенал» — «Уфа» состоится сегодня, 6 ноября в Туле. Начало встречи — в 14.00 (мск).
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