«Опять наступаем на те же грабли. Нужен свой тренер». Пресняков — об интересе «Спартака» к Ваноли
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к итальянскому тренеру Паоло Ваноли.
«Лично я не в восторге от Руя Витории. Я по-прежнему сторонник приглашения спартаковцев. Нужен свой тренер, который знает команду. Переговоры с Ваноли? «Спартак» опять наступает на те же грабли. У одного нашего юмористического футболиста и Эмери был тренеришка, а потом тот завоевал несколько европейских трофеев. Иностранные специалисты и футболисты приезжают сюда неплохо заработать. Об этом я говорил, когда называл наш футбол бизнесом. Они здесь помедленнее начинают бегать, глаза у них не горят. Эти иностранцы приезжают сюда не как при Петре, чтобы поднимать нашу промышленность, сельское хозяйство и обороноспособность. У них тут совсем другие цели, ездят на заработки, большой любовью к России они не отмечены. Так что я склоняюсь к тому, что нужен наш тренер», — сказал Пресняков «СЭ».
Как ранее стало известно «СЭ», в последнее время Ваноли проводит консультации, связанные с вариантом трудоустройства в «Спартаке». Итальянский специалист долгое время работал в штабе Антонио Конте.
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