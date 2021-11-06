Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к итальянскому тренеру Паоло Ваноли.

«Лично я не в восторге от Руя Витории. Я по-прежнему сторонник приглашения спартаковцев. Нужен свой тренер, который знает команду. Переговоры с Ваноли? «Спартак» опять наступает на те же грабли. У одного нашего юмористического футболиста и Эмери был тренеришка, а потом тот завоевал несколько европейских трофеев. Иностранные специалисты и футболисты приезжают сюда неплохо заработать. Об этом я говорил, когда называл наш футбол бизнесом. Они здесь помедленнее начинают бегать, глаза у них не горят. Эти иностранцы приезжают сюда не как при Петре, чтобы поднимать нашу промышленность, сельское хозяйство и обороноспособность. У них тут совсем другие цели, ездят на заработки, большой любовью к России они не отмечены. Так что я склоняюсь к тому, что нужен наш тренер», — сказал Пресняков «СЭ».

Как ранее стало известно «СЭ», в последнее время Ваноли проводит консультации, связанные с вариантом трудоустройства в «Спартаке». Итальянский специалист долгое время работал в штабе Антонио Конте.