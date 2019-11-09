«Спартак» дома одержал победу над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

На третьей минуте матча счет открыл форвард красно-белых Эсекиэль Понсе. Спустя 80 минут полузащитник Зелимхан Бакаев отличился с 11-метровой отметки.

«Крылья Советов» заканчивали встречу вдевятером: на 71-й минуте был удален хавбек Срджан Мияйлович, а на 81-й — защитник Максим Карпов.

3-я минута: гол Понсе

83-я минута: гол Бакаева

? Зелимхан Бакаев реализовал 11-метровый удар. Игрок записал в свой актив гол и голевую передачу в этом матче.



? #СпартакКрылья на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/wPcR3VkVyN — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 9, 2019

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