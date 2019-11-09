«Спартак» — «Крылья Советов»: все голы матча
«Спартак» дома одержал победу над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
На третьей минуте матча счет открыл форвард красно-белых Эсекиэль Понсе. Спустя 80 минут полузащитник Зелимхан Бакаев отличился с 11-метровой отметки.
«Крылья Советов» заканчивали встречу вдевятером: на 71-й минуте был удален хавбек Срджан Мияйлович, а на 81-й — защитник Максим Карпов.
3-я минута: гол Понсе
? Эсекель Понсе открывает счет после передачи Зелимхана Бакаева.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 9, 2019
? #СпартакКрылья на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux97WSZ
? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/bsOc2DVlSy
83-я минута: гол Бакаева
? Зелимхан Бакаев реализовал 11-метровый удар. Игрок записал в свой актив гол и голевую передачу в этом матче.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 9, 2019
? #СпартакКрылья на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/wPcR3VkVyN
Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей