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«Спартак» — «Крылья Советов»: все голы матча

20:55
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«Спартак» дома одержал победу над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

На третьей минуте матча счет открыл форвард красно-белых Эсекиэль Понсе. Спустя 80 минут полузащитник Зелимхан Бакаев отличился с 11-метровой отметки.

«Крылья Советов» заканчивали встречу вдевятером: на 71-й минуте был удален хавбек Срджан Мияйлович, а на 81-й — защитник Максим Карпов.

3-я минута: гол Понсе

83-я минута: гол Бакаева

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Спартак — Крылья Советов

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