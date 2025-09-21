«Спартак» — «Крылья Советов»: Угальде оформил дубль и вывел хозяев вперед

«Спартак» вышел вперед в матче против «Крыльев Советов» в 9-м туре РПЛ — 2:1.

На 71-й минуте отличился Манфред Угальде. Костариканец оформил дубль.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.