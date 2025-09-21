«Балтика» — «Ростов»: стартовые составы команд

«Балтика» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ. Игра начнется в 17.00 мск.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Петров, Саусь, Пряхин, Титков, Петров, Хиль.

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Семенчук, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков.