«Спартак» — «Крылья Советов»: Соболев сравнял счет с пенальти
Форвард «Спартака» Соболев сравнял счет в матче с «Крыльями Советов» с пенальти
Нападающий «Спартака» Александр Соболев сравнял счет в матче 27-го тура против «Крыльев Советов» — 1:1.
На 61-й минуте встречи форвард реализовал пенальти, назначенный после фола защитника самарцев Александра Солдатенкова в своей штрафной на Шамаре Николсоне.
Соболев забил 11-й гол в сезоне-2021/22 и 7-й в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Напомним, что 25-летний россиянин перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в январе 2020 года.
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|
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|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
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|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
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Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
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|
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Уфа
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|
|
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Матео Кассьерра
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|1
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|3
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