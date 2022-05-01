Форвард «Спартака» Соболев сравнял счет в матче с «Крыльями Советов» с пенальти

Нападающий «Спартака» Александр Соболев сравнял счет в матче 27-го тура против «Крыльев Советов» — 1:1.

На 61-й минуте встречи форвард реализовал пенальти, назначенный после фола защитника самарцев Александра Солдатенкова в своей штрафной на Шамаре Николсоне.

Соболев забил 11-й гол в сезоне-2021/22 и 7-й в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Напомним, что 25-летний россиянин перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в январе 2020 года.