Тихонов назвал отличия «Зенита» от других команд РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов назвал отличия «Зенита» от других команд Тинькофф РПЛ.

«Лидерство «Зенита» связано с тем, что у них есть хорошие игроки и стабильная система управления клубом. Другие команды в Премьер-Лиге сейчас этим похвастаться не могут. К тому же, финансовые возможности позволяют клубу покупать качественных футболистов, причем как с российским паспортом, так и легионеров. Ну и про фигуру главного тренера Сергея Семака не стоит забывать, он отлично настраивает команду на высокий результат. Все эти факторы серьезно отличают «Зенит» от других клубов в России», — приводит слова Тихонова «РБК Спорт».

«Зенит», набрав 61 очко, досрочно стал чемпионом РПЛ. Это четвертая победа питерского клуба подряд и восьмая в истории. Сергей Семак возглавлял команду в течение всех четырех сезонов.

В следующем туре «Зенит» 7 мая примет подмосковные «Химки».