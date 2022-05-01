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Тихонов назвал отличия «Зенита» от других команд РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов назвал отличия «Зенита» от других команд Тинькофф РПЛ.

«Лидерство «Зенита» связано с тем, что у них есть хорошие игроки и стабильная система управления клубом. Другие команды в Премьер-Лиге сейчас этим похвастаться не могут. К тому же, финансовые возможности позволяют клубу покупать качественных футболистов, причем как с российским паспортом, так и легионеров. Ну и про фигуру главного тренера Сергея Семака не стоит забывать, он отлично настраивает команду на высокий результат. Все эти факторы серьезно отличают «Зенит» от других клубов в России», — приводит слова Тихонова «РБК Спорт».

«Зенит», набрав 61 очко, досрочно стал чемпионом РПЛ. Это четвертая победа питерского клуба подряд и восьмая в истории. Сергей Семак возглавлял команду в течение всех четырех сезонов.

В следующем туре «Зенит» 7 мая примет подмосковные «Химки».

Источник: https://sportrbc.ru/news/626e52179a794718b47f69d3
Андрей Тихонов
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
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Ахмат – ЦСКА
 - : -
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Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

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Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

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