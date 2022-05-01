«Спартак»: «Каждые 60 секунд в наши ворота ставят пенальти. Распространяйте, вместе мы это остановим»

Пресс-служба «Спартака» пошутила о частых пенальти в ворота команды.

«Каждые 60 секунд в России ставят пенальти в ворота «Спартака». Распространяйте эту информацию, вместе мы сможем остановить это», — говорится в публикации в англоязычном Twitter-аккаунте красно-белых.

Сегодня, 1 мая «Спартак» пропустил с пенальти в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов». В прошлом, 26-м туре в ворота красно-белых в игре с «Ростовом» (2:3) назначили два 11-метровых.