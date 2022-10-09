«Спартак» — «Крылья Советов»: видеообзор матча 12-го тура РПЛ

«Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги со счетом 5:2.

В составе победителей дублями отметились Александр Соболев и Квинси Промес. Еще один гол на счету Руслана Литвинова.

У гостей отличились Роман Ежов и Амар Рахманович.

Благодаря победе «Спартак» набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 11 очками занимают 11-ю строчку.