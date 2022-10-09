«Оренбург» — «Ахмат»: Аюпов выел хозяев вперед

Нападающий «Оренбурга» Тимур Аюпов забил гол в матче 12-го тура РПЛ против «Ахмата».

Он вывел хозяев поля вперед во втором тайме — 2:1.

Для Аюпова этот мяч стал уже четвертым в нынешнем сезоне РПЛ.