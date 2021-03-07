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«Спартак» — «Краснодар»: Понсе забил пятый гол в ворота «быков»

20:37
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Форвард «Спартака» Эсекиель Понсе забил пятый гол за команду в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (5:1, второй тайм).

В составе «быков» единственный гол забил Юрий Газинский.

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