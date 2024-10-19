«Спартак» — «Краснодар»: стартовые составы на матч РПЛ

«Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 12-го тура чемпионата России.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Абена, Литвинов, Умяров, Мартинес, Барко, Маркиньос, Николсон, Угальде.

Запасные: Селихов, Дуарте, Мангаш, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Зорин, Медина, Бонгонда, Виллиан Жозе.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

Запасные: Дюпин, Сафронов, Кайо, Гонсалес, Кривцов, Козлов, Кастаньо, Смолов, Олусегун, Мозес.

Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.