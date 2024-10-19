«Спартак» — «Краснодар»: Ленини открыл счет на 8-й минуте

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Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини открыл счет на 8-й минуте матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком» — 1:0.

Ленини ушел от оступившегося игрока красно-белых Наиля Умярова и из-за пределов штрафной пробил низом в дальний угол ворот.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.