Директор «Пари НН»: «Мы находились в переговорах с «Амкалом» по поводу проведения матча, и на данный момент не оставили эту идею»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» заявление президента медиафутбольного «Амкала» Германа Попкова о переговорах по проведению товарищеского матча.

«Да, это правда. Мы находились в переговорах с «Амкалом» по поводу такого матча, и на данный момент не оставили эту идею. У нас с ними есть единый спонсор или, я бы даже сказал, партнер — «Пари». Понятно, что благодаря этому мы связаны этой ниточкой друг с другом, поэтому переговоры мы не откладывали в долгий ящик. Если расписание будет позволять и тренерский штаб будет согласен на такой матч, то мы вернемся к этой идее», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Генеральный директор «Пари НН» также поделился мнением о возможных сроках проведения матча с «Амкалом».

«Пока не могу сказать точно, к какому периоду времени можно привязать этот матч. Для начала нужно проанализировать расписание обеих команд и переговорить с тренерским штабом, который у нас новый, и только после этого можно будет уже что-то планировать», — добавил Мелик-Гусейнов.

Ранее президент «Амкала» заявил, что договорился с клубом РПЛ «Пари НН» о проведении матча 7 сентября в Нижнем Новгороде, но встречу пришлось отменить из-за «плотного графика в МФЛ и Кубке России».

Денис Сафронов