В «Спартаке» опровергли интерес к Дженнаро Гаттузо
В пресс-службе «Спартака» прокомментировали информацию итальянских СМИ о том, что московский клуб может пригласить Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера.
«Главный тренер «Спартака» — Руй Витория. Клуб не ведет переговоров ни с Гаттузо, ни с другими специалистами, о которых вы говорите. Команда вернулась из «Лестера» и спокойно готовится к матчу с «Локомотивом», — сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Ранее появилась информация, что «Спартак» может предложить Гаттузо контракт на три года, а его зарплата может составить 1,5 миллиона евро за сезон.
Напомним, 25 мая 2021 года Гаттузо возглавил «Фиорентину», но менее чем через месяц специалист покинул клуб.
«Спартак» под руководством Руя Витории после 13 туров РПЛ занимает 9-е место, набрав 18 очков.
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