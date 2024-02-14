«Спартак» — «Кайрат»: Зиньковский удвоил преимущество красно-белых

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«Спартак» удвоил преимущество в матче с «Кайратом» в Winline Зимнем кубке РПЛ — 2:0

Гол на 14-й минуте забил Антон Зиньковский.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.