Абаскаль о Промесе: «Личные дела остаются личными, комментарии не даю»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ситуацию вокруг нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«После игры с «Шабаб Аль-Ахли» у него было небольшое повреждение, он пропустил несколько тренировочных дней, поэтому Квинси не в стартовом составе. Посмотрим, сможем ли мы дать ему 45 минут, может, поменьше. Что касается личных дел, то они остаются личными делами, комментарии не даю», — цитирует Абаскаля matchtv.ru.

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне нидерландский игрок сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 30 очков.

В «Спартаке» отреагировали на решение суда приговорить Промеса к 6 годам тюрьмы