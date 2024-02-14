«Ахмат» выиграл у «Енисея» в товарищеском матче

«Ахмат» победил «Енисей» в товарищеском матче — 2:1.

У грозненцев голы забивали Лечи Садулаев и Турпал-Али Ибишев. У красноярцев отметился Денис Тихонов.

17 февраля у «Ахмата» запланированы товарищеские встречи с «КАМАЗом» и «Аланией». «Енисей» 18-го числа сыграет с «Уфой» и узбекским «Металлургом» (Бекабад).