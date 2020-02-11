«Спартак» и сборная России выразили соболезнования в связи со смертью Рейнгольда
«Спартак» и сборная России выразили соболезнования в связи со смертью бывшего игрока красно-белых Валерия Рейнгольда.
Чемпион СССР 1962 года в составе «Спартака» скончался во вторник на 78-м году жизни.
?- ФК Спартак-Москва" выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Леонидовича, — говорится в сообщении «Спартака».
— Не стало Валерия Рейнгольда. Легендарному спартаковцу и мастеру спорта СССР было 77 лет. Сборная России соболезнует родным и близким Валерия Леонидовича, — отмечается в сообщении сборной России.
Сегодня скончался ветеран «Спартака», чемпион СССР в составе красно-белых Валерий Леонидович Рейнгольд. Ему было 77 лет— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 11, 2020
ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Леонидовича pic.twitter.com/gJtN8Lc1Vd
Не стало Валерия Рейнгольда. Легендарному спартаковцу и мастеру спорта СССР было 77 лет— Сборная России (@TeamRussia) February 11, 2020
Сборная России соболезнует родным и близким Валерия Леонидовича pic.twitter.com/43IHvdx5mL